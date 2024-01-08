Блогер-миллионник Сергей Косенко бросил двухмесячного сына в сугроб

Блогер-миллионник Сергей Косенко записал видео, которое шокировало часть его подписчиков, сообщают «Новости RT на русском».

Косенко специально бросил в сугроб своего 2-месячного сына. Запись он назвал «Первый полёт Лео».

В комментариях многие подписчики возмутились поведением отца, кто-то собрался писать в органы опеки.

Позднее блогер заявил, что бросал куклу, но пользователи сети не поверили.

Косенко называет себя «гением, миллиардером и ментором». За его блогом о развитии и заработке следят почти 7 млн человек.