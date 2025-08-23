Суббота, 23 августа, 2025
Блогер Маркарян, призывавших насиловать женщин, вернулся в Россию

В Россию приехал блогер Арсен Маркарян, который призывал насиловать женщин, сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в Telegram-канале.

Она призвала привлечь его к ответственности за грубые высказывания.

«Ранее он не только говорил отвратительные вещи о женщинах, но в своих видео унижал участников СВО, их матерей и жен, призывал бомбить Москву, восхищался ВСУ, оскорблял русских», — отметила Мизулина.

Общественница пообещала направить материалы в Следственный комитет и Генпрокуратуру.

По данным Telegram-канала «112», в отношении Маркаряна расследуют дело о реабилитации нацизма, его объявили в розыск.

Блогер известен женоненавистническими взглядами. Так, он утверждал, что женщины уступают мужчинам как физически, так и интеллектуально.

Новости России

Певец Ярослав Евдокимов перед смертью пережил сильный стресс — «МК»

Уход из жизни певца Ярослава Евдокимова стал шоком для многих. Артист не рассказывал о проблемах со здоровьем, и лишь сейчас выяснилось, что причиной смерти стал рак легких.
Спорт

В Рязани ищут директора ледового дворца

Хоккейный клуб Рязань-ВДВ объявил конкурс на замещение должности директора ледового дворца. Информация об этом появилась на официальной странице клуба «ВКонтакте». 
Новости России

Военкор Коц рассказал, на чем погорел политолог Марков*

Политолог Сергей Марков*, вероятно, получал деньги от Баку за...
Происшествия

Угроза атаки БПЛА сохраняется в Рязанской области утром 22 августа

Сообщение о возможной атаке беспилотников пришло рязанцам на мобильное приложение МЧС России в 00:10. Затем в 04:57 пришло ещё одно сообщение о сохранении угрозы атаки БПЛА. 
Новости России

Россиянам назвали 5 лучших сервисов для бесплатных звонков вместо WhatsApp* и Telegram

Выбор бесплатных и удобных сервисов для онлайн-звонков сейчас настолько велик, что каждый сможет найти для себя подходящий вариант.

Последние новости

Новости России

Убийцей уральской девочки 26 лет назад оказался отец пятерых детей

Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу Игоря Рухлова,...
Общество

Мужчина, утонувший на реке Пара в Рязанской области, был с семьей на рыбалке

Как сообщили сотрудники полиции, мужчина вместе с семьей поехал на ночную рыбалку. Но супруга рыбака вместе с детьми решила вернуться ночью домой.
Религия

Иеромонаха Савву, лишенного сана из-за незаконного сбора денег в Касимовской епархии, призвали к покаянию

Касимовская епархия лишила иеромонаха Савву сана из-за скандала по незаконному перечислению ему денежных средств, собранных на церковные нужды в конце 2024 года. Клирик подал апелляцию.
Происшествия

Серьезное ДТП с участием фуры произошло в Рязани около «Глобуса»

На месте работают реанимация и спасатели. Легковой автомобиль "в смятку".
Культура и события

Рязанцев приглашают на вечер моды и традиций «Константиновская вечерка»

Вы погрузитесь в атмосферу фольклора и национального колорита, познакомитесь с крестьянскими традициями начала XX века, сможете ощутить глубину народной культуры и узнать о ее влиянии на Сергея Есенина.
Семья и отношения

Трехтысячный ребёнок родился в Рязанском перинатальном центре с начала 2025 года

Милания стала 3000-м ребенком в Перинатальном центре в этом году и вторым в семье Деяна и Кристины.
Происшествия

На Северной окружной столкнулись фура и легковушка, образовалась пробка

ДТП произошло по направлению движения в сторону Канищево. По информации очевидцев, одна полоса перекрыта.
Культура и события

В Рязани открылась выставка «Знай меру» из фондов Государственного исторического музея Москвы

Коллекция, хранящаяся в отделе металла Исторического музея, включает редкие образцы различных гирь, весов, безменов. На многих экземплярах есть клейма и подписи производителей с Урала.