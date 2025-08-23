Блогер Маркарян, призывавших насиловать женщин, вернулся в Россию

В Россию приехал блогер Арсен Маркарян, который призывал насиловать женщин, сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в Telegram-канале.

Она призвала привлечь его к ответственности за грубые высказывания.

«Ранее он не только говорил отвратительные вещи о женщинах, но в своих видео унижал участников СВО, их матерей и жен, призывал бомбить Москву, восхищался ВСУ, оскорблял русских», — отметила Мизулина.

Общественница пообещала направить материалы в Следственный комитет и Генпрокуратуру.

По данным Telegram-канала «112», в отношении Маркаряна расследуют дело о реабилитации нацизма, его объявили в розыск.

Блогер известен женоненавистническими взглядами. Так, он утверждал, что женщины уступают мужчинам как физически, так и интеллектуально.