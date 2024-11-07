Четверг, 7 ноября, 2024
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Блогер Ярослав Голдырев арестован по делу об изнасиловании

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Алексей Самохин
Image by Freepik

Гагаринский районный суд Москвы арестовал на два месяца Ярослава Голдырева, обвиняемого в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Об этом сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Голдырев пробудет в СИЗО до 5 января 2025 года. По версии следствия, обвиняемый изнасиловал знакомую девушку в квартире жилого дома. Подробности не разглашаются.

По данным Mash, Голдырев создал женский клуб и учил дам быть магнитом для мужчин. Коуч рассказывал слушательницам о женской энергии, как завоевать богатых мужчин.

На многих фотографиях с занятий женщины позируют в нижнем белье.

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