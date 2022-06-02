Блюда в меню McDonald’s после ребрендинга получат узнаваемые названия

Блюда, которые будут подавать в бывших ресторанах McDonald’s в России, получат новые, но узнаваемые названия. Об этом пишет РИА ФАН.

Рестораны, купленные российским бизнесом, после ребрендинга планируют открыть до конца июня. Меню поменяется, но не так сильно, как могли ожидать многие.

Не будут продавать мороженное «Макфлури», бургер «Бигмак», «Филе-о-Фиш» станет «Фиш Бургером», вместо «Чикен Макнаггетс» клиентам предложат «Наггетсы».

Вместо приставки «Роял» будут использовать слово «Гранд», а приставку «Мак» вообще убрали из всех названий. Остаётся вопрос по поводу «Бигтейсти», так как товарный знак не зарегистрирован.

Пока точно неизвестно, под каким брендом в России будет работать обновлённый McDonald’s.

Компания приняла решение продать бизнес в России на фоне спецоперации ВС РФ на Украине.