Блэкаут в Москве? Глава Генштаба ВСУ Гнатов пригрозил России «симметричным ответом» за Одессу

В ночь на 2 октября в Одессе наступил «конец света» в прямом смысле: большая часть города оказалась обесточена после массированной атаки. По данным Telegram-канала «Оперативные сводки», город атаковали не менее 20 российских дронов «Герань». Об этом пишет «Царьград».

Сообщается, что часть беспилотников достигла своих целей в порту Одессы, а другая — в районе Пересыпи, что привело к крупному пожару и исчезновению электричества в значительной части города.

Местные жители опубликовали кадры, на которых небо заволокло красным дымом, полыхают поражённые стратегические объекты. «Капец, всё небо красное!», — комментируют очевидцы.

Помимо Одессы, около полуночи ударные беспилотники атаковали Бучу в Киевской области. Сообщения об атаках поступали также из Сумской, Днепропетровской и Запорожской областей.

«Мегакритическая» ситуация и жёсткие графики

Ситуация в Черниговской области была названа «мегакритической». После массированных ударов накануне в регионе были введены жёсткие графики почасовых отключений света, которые начали действовать с 20:00 1 октября.

Местное «Черниговоблэнерго» сообщило, что были поражены важные энергетические объекты, что вызвало системную аварию. В результате без электроэнергии остались сразу 307 тысяч потребителей.

«К сожалению, имеющейся в энергосистеме мощности недостаточно, чтобы запитать сразу всех потребителей, поэтому мы вынуждены прибегнуть к крайним мерам», — заявили в облэнерго.

В области действуют графики, предусматривающие подачу света три часа через шесть. Однако, по жалобам местных жителей в пабликах, даже этот жёсткий график часто нарушается, и люди остаются без света гораздо дольше.

Накануне также был нанесён удар по энергообъекту в Славутиче Киевской области, что вызвало там отключения света.

Угрозы с Украины: «Мы вам устроим блэкаут»

На фоне начинающегося энергетического кризиса с Украины поступили угрозы в адрес России. Глава Генштаба ВСУ Гнатов заявил, что Украина «найдет оружие», чтобы устроить блэкаут в Москве, если Россия оставит без света Киев.

Примечательно, что это заявление прозвучало на фоне сообщений западных СМИ о приостановке ракетного производства на Украине из-за нехватки финансирования.