«Ближе к музыке»: в «М5 Молл» выступит Рязанский губернаторский симфонический оркестр 

В субботу, 17 февраля, «М5 Молл» приглашает рязанцев на праздничный концерт «Ближе к музыке», посвященный 85-летию Рязанской областной филармонии. На сцене центра выступит Рязанский губернаторский симфонический оркестр под управлением маэстро Сергея Оселкова.

В концертной афише центра в этот субботний вечер – лучшие классические композиции Антонио Вивальди. «Ближе к музыке» в «М5 Молл» – подарок для всех жителей города: вход – свободный. А эстетическое удовольствие и положительные эмоции от выступления одного из лучших коллективов России обязательно стоит разделить с близкими и друзьями.

ТРЦ «М5 Молл». 17 февраля (суббота). Концерт к 85-летию Рязанской областной филармонии «Ближе к музыке». Время: 17:00. Место проведения: сцена фудкорта, ближайший вход № 2. Возрастное ограничение 0+. Вход: СВОБОДНЫЙ.

Более подробно о мероприятиях и событиях «М5 Молл» можно узнать на официальных страничках ТРЦ в социальных сетях: «ВКонтакте» и Telegram.

Администрация торгово-развлекательного центра напоминает, что обработать руки антисептиками можно у каждого центрального входа.

Реклама: Филиал Компании с ограниченной ответственностью «РЯЗАНЬ ШОППИНГ МОЛЛ ЛИМИТЕД». ИНН: 9909235800.

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