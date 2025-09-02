Благоустройство сквера на улице Бирюзова проходит в Рязани в рамках проекта местных инициатив

В Рязани на улице Бирюзова около школы №56 идут работы в рамках проекта местных инициатив. Об этом сообщает администрация города.

Здесь по инициативе жителей, при поддержке родительского комитета образовательного учреждения идёт благоустройство небольшого сквера. Выполняется планировка общественного пространства, обустраиваются дорожки, устанавливаются детское игровое и спортивное оборудование, лавочки и урны.

Ход работ проверили депутаты, сотрудники администрации города Рязани, представители школы №56, родительского комитета и общественности.

Подрядчик ответил на вопросы об оборудовании, сроках выполнения контракта.