Благоустройство пруда и ремонт памятника планируют в Касимовском округе

Пруд благоустроят в Касимовском округе. Об этом сообщает глава округа Иван Бахилов.
На улице Набережной идут работы по подготовке к реконструкции здания порта, а также очистки берега реки от зарослей. Этот проект имеет большое значение для развития туристического потенциала Касимова.
В Новой Деревне отремонтируют памятник, который является символом памяти и уважения к истории. В селе Дмитриево благоустроят пруд.
Реализация всех проектов позволит сделать жизнь в округе более комфортной и привлекательной.