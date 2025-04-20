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Новости Касимова

Благоустройство пруда и ремонт памятника планируют в Касимовском округе

Анастасия Мериакри

Пруд благоустроят в Касимовском округе. Об этом сообщает глава округа Иван Бахилов.

На улице Набережной идут работы по подготовке к реконструкции здания порта, а также очистки берега реки от зарослей. Этот проект имеет большое значение для развития туристического потенциала Касимова.

«В фокусе внимания вопросы повышения качества обслуживания населения, оптимизации маршрутов спецтехники и своевременного реагирования на аварийные ситуации. Особое внимание уделили разбору жалоб, касающихся вывоза мусора и состояния контейнерных площадок», — отметил Иван Бахилов.

В Новой Деревне отремонтируют памятник, который является символом памяти и уважения к истории. В селе Дмитриево благоустроят пруд. 

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Реализация всех проектов позволит сделать жизнь в округе более комфортной и привлекательной.

Благоустройство пруда и ремонт памятника планируют в Касимовском округе В Новой Деревне отремонтируют памятник, который является символом памяти и уважения к истории. В селе Дмитриево благоустроят пруд.
Благоустройство пруда и ремонт памятника планируют в Касимовском округе В Новой Деревне отремонтируют памятник, который является символом памяти и уважения к истории. В селе Дмитриево благоустроят пруд.

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