Благоустройство парка имени Белякова проверили активисты

Качество работ по благоустройству парка имени Белякова в Рязани проверили активисты.

В парке встретились представители организации «Дышим чистым», инициативных групп, подрядчика и специалистов структурных подразделений Рязанской горадминистрации. Об этом говорится на сайте мэрии.

Общественники осмотрели будущие пешеходные дорожки. Эксперты отметили, что работы ведутся с учётом сложного грунта, сроки и требования технологий соблюдаются. Выявленные недочёты подрядчик устранит.

По словам активистов, после расчистки и благоустройства общественного пространства нужно разобраться с аварийными деревьями в парке.

В парке уже установлены 68 фонарей и 21 камера видеонаблюдения, проведена санитарная прочистка. Сейчас асфальтируются дорожки.