Благоустройство Лесопарка должно завершиться 31 августа.

В 2022 году Лесопарк победил в рейтинговом голосовании по отбору пространств для благоустройства. По проекту обустраивается территория от центра уличного спорта «Под мостом» до первого разворотного круга.

К настоящему моменту демонтированы старые столбы освещения, проведена санитарная расчистка зелёной зоны и подготовлено основание для велодорожки.

Ход благоустройства Лесопарка оценил депутат Рязанской городской думы по округу №19 Александр Сидоров. Он встретился с представителями подрядчика и городского управления благоустройства.