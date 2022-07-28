Татьяна Проводина

Благоустройство Лесопарка должно завершиться 31 августа

Фото с сайта Рязанской городской думы

Благоустройство Лесопарка должно завершиться 31 августа.

В 2022 году Лесопарк победил в рейтинговом голосовании по отбору пространств для благоустройства. По проекту обустраивается территория от центра уличного спорта «Под мостом» до первого разворотного круга.

К настоящему моменту демонтированы старые столбы освещения, проведена санитарная расчистка зелёной зоны и подготовлено основание для велодорожки.

Ход благоустройства Лесопарка оценил депутат Рязанской городской думы по округу №19 Александр Сидоров. Он встретился с представителями подрядчика и городского управления благоустройства.

Александр Сидоров: «На сегодняшний день в Лесопарке сделано уже многое. Приятно видеть качественно и в надлежащий срок выполненную работу»

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