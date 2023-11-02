Четверг, 2 ноября, 2023
На главнуюНовости Рязани

Благоустройство Кремлёвского сквера в Рязани завершат к 30 ноября

7info

Благоустройство Кремлёвского сквера в Рязани должны завершить к 30 ноября. Соответствующими ожиданиями поделился ВКонтакте вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов.

Бранов вместе с исполняющим обязанности мэра Рязани Виталием Артёмовым проинспектировал ход работ. Темпами и подходом подрядчика чиновник остался доволен.

— Несмотря на то, что работы начались довольно поздно, их темпы — высокие, подход со стороны подрядной организации — ответственный, — написал вице-губернатор.

На данный момент рабочие подготовили основание 70% пешеходных дорожек, устанавливают бордюры, кладут гранитную плитку.

— Высококачественные материалы, применяемые на объекте, — залог долговечности их использования, — написал Бранов.

Кремлёвский сквер благоустраивается при финансовой поддержке правительства Рязанской области. Общественное пространство станет отправной точкой создаваемого большого пешеходного маршрута. Ещё одна локация маршрута — Нижний городской парк. Работы там идут полным ходом. В ближайшие дни рабочие начнут благоустройство участка Лыбедского бульвара.

Благоустройство Кремлёвского сквера в Рязани завершат к 30 ноября
Благоустройство Кремлёвского сквера в Рязани завершат к 30 ноября
Благоустройство Кремлёвского сквера в Рязани завершат к 30 ноября
Благоустройство Кремлёвского сквера в Рязани завершат к 30 ноября
Благоустройство Кремлёвского сквера в Рязани завершат к 30 ноября

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах