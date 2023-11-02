Благоустройство Кремлёвского сквера в Рязани завершат к 30 ноября

Благоустройство Кремлёвского сквера в Рязани должны завершить к 30 ноября. Соответствующими ожиданиями поделился ВКонтакте вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов.
Бранов вместе с исполняющим обязанности мэра Рязани Виталием Артёмовым проинспектировал ход работ. Темпами и подходом подрядчика чиновник остался доволен.
На данный момент рабочие подготовили основание 70% пешеходных дорожек, устанавливают бордюры, кладут гранитную плитку.
Кремлёвский сквер благоустраивается при финансовой поддержке правительства Рязанской области. Общественное пространство станет отправной точкой создаваемого большого пешеходного маршрута. Ещё одна локация маршрута — Нижний городской парк. Работы там идут полным ходом. В ближайшие дни рабочие начнут благоустройство участка Лыбедского бульвара.