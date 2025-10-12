Благодаря семилетнему мальчику врачи Рязанской ОКБ успели спасти пенсионерку после инсульта

В Рязанской областной клинической больнице благодаря семилетнему мальчику удалось спасти жизнь пенсионерки, у которой случился инсульт. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Мальчик играл с бабушкой, когда заметил, что ей стало плохо. Она не могла двигать руками. Не до конца понимая, что происходит, но чувствуя опасность, ребенок побежал за мамой. Когда мама прибежала, она увидела признаки инсульта и вызвала скорую помощь.

Прибывшие врачи действовали быстро, так как каждая минута была на счету. Женщину срочно доставили в ОКБ и провели операцию. Если бы помощь не была оказана вовремя, исход мог бы быть трагическим. Благодаря тому, что помощь пришла в «золотые часы» после инсульта, удалось не только спасти пациентку, но и минимизировать последствия.

Сейчас женщина может разговаривать, двигать руками и с любовью смотреть на своего спасителя-внука. Она наслаждается каждой минутой, проведенной с ним.