7.3 C
Рязань
Воскресенье, 24 апреля, 2022

БК «Рязань» сыграет в финале первенства ЦФО

spot_img
На главнуюНовости Рязани

БК «Рязань» сыграет в финале первенства ЦФО

7info

Одержав победу над сильнейшим клубом дивизиона «Московская область», баскетбольный клуб «Рязань» стал вторым финалистом первенства ЦФО. В главном матче «зубры» 24 апреля встретятся с командой БК «ОрелГУ», начало игры в 13:30.

- Реклама -

БК «РЯЗАНЬ» — «ОЛИМПИК» (Мытищи) — 92:82 (21:25, 20:17, 26:18, 25:22)

БК «Рязань»: Князев (19), Самойленко (7), Хамитов (3), Абраменков (15 + 12 подборов), Алексеев (7) — старт., Соколов (18), Поляков (12), Гущин (9), Буданов (2).

«Олимпик»: Еровиченков (5), Алиев (13), Крайнов (18), Кузнецов (13 + 11 подборов), А. Александров (13) — старт., Жуков (7), Писарев (2), Севидов (11), Коморников (0).

- Реклама -

Судьи: Бахтеев (Калуга), Гусев, Быковский (оба — Воронеж).

23 апреля. Рязань. ДДТ.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяНа пожаре в Ряжске пострадал человек
Комментарии для сайта Cackle