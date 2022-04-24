БК «Рязань» сыграет в финале первенства ЦФО

Одержав победу над сильнейшим клубом дивизиона «Московская область», баскетбольный клуб «Рязань» стал вторым финалистом первенства ЦФО. В главном матче «зубры» 24 апреля встретятся с командой БК «ОрелГУ», начало игры в 13:30.

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БК «РЯЗАНЬ» — «ОЛИМПИК» (Мытищи) — 92:82 (21:25, 20:17, 26:18, 25:22)

БК «Рязань»: Князев (19), Самойленко (7), Хамитов (3), Абраменков (15 + 12 подборов), Алексеев (7) — старт., Соколов (18), Поляков (12), Гущин (9), Буданов (2).

«Олимпик»: Еровиченков (5), Алиев (13), Крайнов (18), Кузнецов (13 + 11 подборов), А. Александров (13) — старт., Жуков (7), Писарев (2), Севидов (11), Коморников (0).

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Судьи: Бахтеев (Калуга), Гусев, Быковский (оба — Воронеж).

23 апреля. Рязань. ДДТ.