БК «Рязань» сыграет с «Тверью» в финале чемпионата ЦФО

В субботу, 26 апреля, определились участники финала чемпионат ЦФО по баскетболу среди мужских команд. В финале сыграют БК «Рязань» и БК «Тверь-СШОР».

БК «РЯЗАНЬ» — «ДЕСНА-2» — 81:58 (17:18, 24:5, 21:16, 19:19)

БК «Рязань»: Князев (17), Зибиров (14), Карпачев (15), Хамитов (4), Соколов (11) — старт, Николаев (1), Анохин (5), Найберт (2), Сидоров (0), Буданов (2), Баринов (6), Синкевич (4).

«Десна-2» (Брянская область): Иванов (11), Поляков (3), В. Чернов (0), Назаров (0), Щербинский (7) — старт, М. Чернов (3), Кореньков (6), Апсит (0), Ефимов (0), Якушев (9), Алешин (17), Власов (2).

Реклама

Судьи: Кольцов (Тула), Гончаров (Белгород), Кутузова (Кинешма).

26 апреля. Рязань. Дворец детского творчества. 250 зрителей.

В первом полуфинале БК «Тверь-СШОР» (Тверь) обыграл «Грин Хилл» (Липецк) со счетом 96:73 (24:16, 27:22, 24:16, 21:19).

В воскресенье, 27 апреля, состоятся решающие поединки чемпионата ЦФО:

Игра за 3-е место

10:30 «Десна-2» (Брянская область) — «Грин Хилл» (Липецк)

Финал

13:00 БК «Рязань» (Рязанская область) — БК «Тверь-СШОР» (Тверь).