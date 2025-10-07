БК «Рязань» стартовал в чемпионате ЦФО с валидольных побед

В прошедшие выходные начался очередной чемпионат Центрального федерального округа по баскетболу среди мужских команд. Действующий чемпион ЦФО свои стартовые встречи провел в Орле. Под руководством нового главного тренера Романа Хамитова БК «Рязань» показал в выездных поединках стопроцентный результат, одержав две непростые победы над неуступчивым соперником.

«ОРЁЛГУ» – БК «РЯЗАНЬ» – 67:68 (6:17, 20:14, 22:24, 19:13)

БК «ОрёлГУ» (Орловская область): Хромов (2), Ладенков (2), Шамрай (16), Безбрежий (6), Лемонджава (2) – старт, Ветров (22), Глушко (0), Чупахин (6), Дан. Вас. Плотников (3), Колосов (5), Плясов (3).

БК «Рязань»: Буданов (8), Гущин (23), Сидоров (8), Хамитов (9), Анохин (14 + 13 подборов) – старт, Савельев (0), Николаев (6), Федин (0). Антонов, Усов.

Судьи: Павлов, Голоцуков.

4 октября. Орёл. СК «ОГУ». 230 зрителей.

Как известно, удачный старт – большое дело, ведь он не только приносит первые очки, но и задает тон всему сезону. И с этих позиций действующему чемпиону крайне важно было начать турнирный путь в Орле с победы. Поначалу казалось, что серьезных проблем «зубрам» «орлы» не доставят. Роман Хамитов на правах тренера открыл счет, после чего его начинания поддержали Дмитрий Буданов и Алексей Гущин точным броском из-за дуги. Счет 0:7 держался довольно долго, лишь на исходе 5-й минуты хозяевам наконец удалось расколдовать кольцо собственного зала. Во второй четверти хозяева бросились в погоню и заметно в этом преуспели – разница сократилась до пяти баллов.

Концовка третьей четверти осталась за гостями (55:48), а в заключительной все пошло совсем не по плану. Хозяева сначала выровняли положение (59:59), а на исходе 39-й минуты вырвались вперед. За пять секунд до финальной сирены «зубры» оказались на грани поражения: «орлы» имели в плюсе три очка (67:64). Гости взяли тайм-аут. После возобновления игры Дмитрий Буданов из-за боковой отдал мяч своему тренеру, получил от него обратную передачу, но вместо напрашивавшегося хода вывел на завершающий бросок не Гущина. Мяч оказался у Сидорова, и Максим от левой бровки по какой-то невероятной траектории из-за трехочковой зоны отправил его точно в кольцо. Да еще и с фолом! Уверенно реализовав и штрафной, Максим Сидоров набрал в одной атаке четыре балла и принес первую победу своей команде в чемпионате ЦФО-2025/2026 – 68:67.

Лучшим снайпером матча стал Алексей Гущин, набравший 23 балла (у него в активе семь трехочковых бросков), Вячеслав Анохин оформил первый дабл-дабл в новом сезоне (14 очков + 13 подборов).

«ОРЁЛГУ» – БК «РЯЗАНЬ» – 90:99 (22:23, 19:24, 21:16, 21:20, 7:16)

БК «ОрёлГУ» (Орловская область): Безбрежий (6), Чупахин (6), Ладенков (0), Шамрай (30), Колосов (14) – старт, Ветров (28), Глушко (0), Хромов (2), Плясов (0), Лемонджава (4).

БК «Рязань»: Буданов (17), Гущин (31), Сидоров (5), Хамитов (11), Анохин (25) – старт, Савельев (0), Николаев (6), Федин (4). Антонов, Усов.

Судьи: Павлов, Голоцуков.

5 октября. Орёл. СК «ОГУ». 150 зрителей.

Повторный поединок соперники начали без раскачки, а итог первому игровому отрезку подвел Артём Николаев – 23:22. Вторую четверть активнее начали хозяева, лишь в самом конце периода двойной удар наших дальнобойщиков Алексея Гущина и Дмитрия Буданова позволил БК «Рязань» создать небольшой задел перед большим перерывом – 47:41. Но едва игра возобновилась, как хозяева сразу же выровняли положение. И тут за дело взялся Вячеслав Анохин: капитан забивал не только в своей излюбленной манере из-под щита, но и отметился точным броском из-за дуги, за это время принеся в общую копилку десять баллов. Перед четвертым периодом гостям удалось сохранить минимальное преимущество – 63:62.

В дальнейшем игра также шла на встречных курсах, но на последней минуте гости самую малость упустили из виду хозяев, которые успели создать задел в три балла. Дело уже шло к концу, когда ответственность за исход поединка на себя взял главный тренер команды Роман Хамитов и точным броском из-за дуги отправил мяч в кольцо – 83:83. В овертайме превосходство «зубров» сомнения уже не вызывало благодаря потрясающей результативности Алексея Гущина, в дополнительной пятиминутке успевшего набрать 13 (!) очков. Он вновь стал самым результативным игроком матча (31 балл), а БК «Рязань» одержал свою вторую валидольную победу на старте сезона – 99:90.

Очередные календарные встречи рязанцы проведут уже через неделю на родном паркете. 11-12 октября под крышей Дворца детского творчества наша дружина померится силами с БК «Белгород» (Белгородская область).

Юрий Матыцин