БК «Рязань» дважды обыграл соперника в Тамбове

Баскетбольный клуб «Рязань» в минувшие выходные дважды обыграл соперников в Тамбове. Подробности сообщила пресс-служба команды.

БК «ТАМБОВ-2» (Тамбовская область) — БК «РЯЗАНЬ» — 53:101 (18:32, 17:25, 9:20, 9:24)

БК «Тамбов-2»: Ирков (30), Ионов (16 + 16 подборов), Волков (2), Ушаков (0), Рязанов (4) — старт, Шурухин (0), Козловцев (0), Росляков (0), Ушков (1), Саенко (0), Солопов (0).

БК «Рязань»: Эксанов (6), Винокуров (15), Антипов (12), Хамитов (9), Соколов (18 + 13 подборов) — старт, Гущин (16), Князев (8), Буданов (14), Найберт (3), Савельев (0).

Судьи: Павлов, Емельянов.

22 октября. Тамбов. СТЦ «Тамбов».

С календарем на старте чемпионата ЦФО «зубрам» повезло. В соперники им достались не самые искушенные команды, что позволит подойти в полной боевой готовности к встречам с главными конкурентами, которые ожидают их только в ноябре. Но сказать, что начало сезона стало для нашей дружины совсем уж легкой прогулкой тоже будет не совсем правильно. В повторном матче сопротивление «зубрам» оказали «Владимирские львы», да тамбовские «волчата», которые быстро учатся на собственных ошибках, первую половину воскресного матча с полным основанием могут занести себе в актив. Вот только на вторую их уже не хватило.

Как и накануне хозяева вновь открыли счет в матче, но если в субботу после этого успеха случилась продолжительная пауза, то на сей раз подопечные Юрия Великого боролись, сколько было сил. Не остановили их натиска ни трешки Данилы Винокурова и Романа Хамитова, ни результативные броски их товарищей по команде. К середине периода преимущество гостей составляло только один балл (14:13), лишь ближе к перерыву им удалось несколько оторваться. А увеличил задел Дмитрий Князев, который в присущем ему стиле под звуки сирены из-за дуги отправил мяч точно в цель — 32:18.

Во втором периоде тамбовчане не рассыпались, продолжали старательно пополнять свой очковый багаж, и разница в счете хоть и росла, но не столь быстро, как накануне. . Впрочем, к большому перерыву «зубры» полностью выполнили свою вчерашнюю норму (57), а вот хозяева ее заметно превзошли — 35 против 22. Но на этом сюрпризы и закончились. И хоть результативность после отдыха просела с обеих сторон, тамбовчан это все же коснулось в большей степени. В оставшиеся 20 минут игрового времени они набрали лишь 18 баллов — столько же, сколько в первой четверти. В рядах БК «Рязань» на сей раз ярко выраженного бомбардира не оказалось: сразу пять человек записали на свой лицевой счет более 10 очков.

Заключительная четверть началась при счете 44:77, казалось, до гроссмейстерского рубежа — рукой подать. Однако в наступлении дело как-то неожиданно застопорилось. Достаточно будет сказать, что какое-то время в составе гостей набирал очки один лишь Алексей Гущин, забивавший, что называется, на любой вкус: и со штрафных, с дальней и средней дистанции. Лишь во второй половине периода к нему присоединился Дмитрий Буданов, буквально за несколько минут набравший 11 баллов из своих четырнадцати. Кстати, именно бросок Дмитрия перекрыл «сотку» и одновременно подвел итог встречи — 101:53. Михаил Соколов оформил четвертый подряд дабл-дабл (18 + 13 подборов), а «зубры» уже четыре встречи непременно заканчивают с трехзначным счетом.

Первое серьезное испытание в текущем чемпионате ЦФО ожидает БК «Рязань» в начале ноября, когда к нему в гости пожалует главный в последнее время конкурент в борьбе за лидирующие позиции — БК «Брянск».