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Четверг, 6 января, 2022
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Бьюти-эксперты помогли создать модные образы воспитанницам Солотчинской школы-интерната

7info

Эксперты в области красоты приехали в гости к воспитанницам Солотчинской школы-интерната. Мероприятие прошло в рамках акции «Подари детям улыбку» по инициативе Уполномоченного по правам ребенка в Рязанской области Анжелики Евдокимовой.

Цель акции — подарить девочкам радость и хорошее настроение, поделиться полезными знаниями.

Специалисты в области парикмахерского мастерства во главе с Юлией Зыкиной сделали девушкам прически, научили самостоятельно делать укладку, рассказали об особенностях ухода за волосами.

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Визажист Анна Азимова провела занятие по макияжу, обучила девочек азам повседневного ухода за кожей и создала для каждой праздничный мейкап.

Также с воспитанницами поработала стилист Александра Родина. Она рассказала им о том, чем стиль отличается от моды, и как быть стильным с минимальными финансовыми затратами.

Руководитель детской школы моделей Замира Рылева провела для девочек занятие по фотопозированию.

В завершении урока красоты фотограф Юлия Старостина сделала профессиональную фотосессию и подарила воспитанницам их портфолио.

Всему составу бьюти-десанта Анжелика Евдокимова вручила благодарности. А воспитанницы школы-интерната получили новогодние подарки от магазина «Варвара» для повседневного ухода за волосами.

— Проведение этой акции стало доброй традицией новогодних праздников. В планах — привлечь в качестве ее участников не только воспитанников специализированных учреждений, но и детей из многодетных семей, — отметила детский омбудсмен.

  • Бьюти-эксперты помогли создать модные образы воспитанницам Солотчинской школы-интерната
  • Бьюти-эксперты помогли создать модные образы воспитанницам Солотчинской школы-интерната
  • Бьюти-эксперты помогли создать модные образы воспитанницам Солотчинской школы-интерната
  • Бьюти-эксперты помогли создать модные образы воспитанницам Солотчинской школы-интерната
  • Бьюти-эксперты помогли создать модные образы воспитанницам Солотчинской школы-интерната
  • Бьюти-эксперты помогли создать модные образы воспитанницам Солотчинской школы-интерната
  • Бьюти-эксперты помогли создать модные образы воспитанницам Солотчинской школы-интерната
  • Бьюти-эксперты помогли создать модные образы воспитанницам Солотчинской школы-интерната
  • Бьюти-эксперты помогли создать модные образы воспитанницам Солотчинской школы-интерната
  • Бьюти-эксперты помогли создать модные образы воспитанницам Солотчинской школы-интерната

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