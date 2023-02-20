Понедельник, 20 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Бюджетникам в Рязанском регионе будут субсидировать часть процентной ставки по ипотеке

На главнуюНовости Рязани
Изображение от prostooleh на Freepik

В Рязанской области планируют в ближайшем будущем запустить программу льготной ипотеки совместно с корпорацией Дом.РФ. Работникам бюджетной сферы будут субсидировать часть процентной ставки по ипотеке из областного бюджета.

О планах повышения качества жизни жителей Рязанской области рассказал губернатор Павел Малков в интервью «Поговорили по-человечески».

Павел Малков: «Достойный доход должен складываться из того, что человек или семья может обеспечить себе все необходимые базовые условия жизни. Иметь возможность приобрести жильё. Оплачивать необходимые текущие нужды, иметь средства на свободные расходы, на досуг. Когда есть возможность всё это приобрести, пусть и с использованием кредитных продуктов, и потом эти кредитные продукты обслуживать без проблем, это уже и есть достойный уровень дохода»

Губернатор региона видит задачу в развитии экономики, росте зарплат с опережением инфляции и опережением среднего роста по России.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации