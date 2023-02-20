Бюджетникам в Рязанском регионе будут субсидировать часть процентной ставки по ипотеке

В Рязанской области планируют в ближайшем будущем запустить программу льготной ипотеки совместно с корпорацией Дом.РФ. Работникам бюджетной сферы будут субсидировать часть процентной ставки по ипотеке из областного бюджета.
О планах повышения качества жизни жителей Рязанской области рассказал губернатор Павел Малков в интервью «Поговорили по-человечески».
Губернатор региона видит задачу в развитии экономики, росте зарплат с опережением инфляции и опережением среднего роста по России.
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