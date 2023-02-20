Бюджетникам в Рязанском регионе будут субсидировать часть процентной ставки по ипотеке

В Рязанской области планируют в ближайшем будущем запустить программу льготной ипотеки совместно с корпорацией Дом.РФ. Работникам бюджетной сферы будут субсидировать часть процентной ставки по ипотеке из областного бюджета.

О планах повышения качества жизни жителей Рязанской области рассказал губернатор Павел Малков в интервью «Поговорили по-человечески».

Павел Малков: «Достойный доход должен складываться из того, что человек или семья может обеспечить себе все необходимые базовые условия жизни. Иметь возможность приобрести жильё. Оплачивать необходимые текущие нужды, иметь средства на свободные расходы, на досуг. Когда есть возможность всё это приобрести, пусть и с использованием кредитных продуктов, и потом эти кредитные продукты обслуживать без проблем, это уже и есть достойный уровень дохода»

Губернатор региона видит задачу в развитии экономики, росте зарплат с опережением инфляции и опережением среднего роста по России.