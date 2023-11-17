Бюджет Рязанской области на предстоящую трёхлетку прошёл общественное обсуждение

Публичные слушания по законопроекту об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов состоялись в Рязанской областной Думе 16 ноября. Участие в них приняли депутаты, представители регионального правительства, муниципальных образований, общественных объединений. Ранее проект бюджета был детально рассмотрел в рамках работы комитетов регионального парламента.

Основные характеристики бюджета на предстоящую трёхлетку представила министр финансов Рязанской области Марина Наумова. Она отметила, что доходы бюджета составят около 82 млрд руб. расходы – 82,2 млрд руб. Дефицит предполагаемо составит 254 млн руб. Такие данные приводятся без учёта дополнительного федерального финансирования. Зампред правительства Юлия Швакова отметила: несмотря на беспрецедентное санкционное давление и ряд трудностей, связанных с геополитической ситуацией, в полном объёме бюджет Рязанской области сохранит направление развития.

Как и раньше, проект бюджета Рязанской области имеет чёткую социальную направленность. Заместитель председателя регионального парламента Александр Шевырёв отметил, что в нём предусмотрено финансирование, направленное на исполнения всех социальных обязательств перед гражданами:

— Заложены средства для поддержки семей с детьми, малообеспеченных граждан, пожилых людей, участников СВО. Заложены ресурсы для улучшения демографической ситуации, развития системы здравоохранения, образования, дорожного хозяйства, строительства и реконструкции социальных объектов, а также поддержки инвестиционных проектов, малого, среднего бизнеса и ряда других направлений.

На мероприятия, предусмотренные государственными программами, заложено более 78 млрд руб. В регионе также продолжится реализация национальных проектов. Самым объёмными по финансированию станут нацпроекты «Безопасные и качественные дороги», «Образование», «Здравоохранение», «Жильё и городская среда».

Отметим, что традиционно публичное обсуждение проекта бюджета на трёхлетку проводится накануне принятия законопроекта в первом чтении. Таким образом, у рязанцев есть возможность озвучить свои вопросы и наказы относительно финансирование тех или иных направлений.