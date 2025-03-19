Бьёт по лёгким: врач рассказал о главной опасности гриппа Х

Новый штамм гриппа X в основном поражает лёгкие человека, рассказал в беседе с «Абзацем» врач общей практики Денис Прокофьев. Как и другие вирусные инфекции, он проникает в организм через дыхательную систему, одну из самых уязвимых.

Если первая вспышка заболевания остаётся незамеченной, в организме может развиться пневмония.

«Мы видим, что острые респираторные вирусные инфекции быстро поражают лёгочную ткань, что приводит к частым случаям вирусно-бактериальной пневмонии. Она развивается стремительно, практически молниеносно, поэтому реагировать на течение болезни нужно оперативно», — отметил врач.

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Особое внимание в весенний сезон простуд Прокофьев советует уделять детям. По его словам, несовершеннолетние более подвержены заражению, так как их иммунитет ещё не выработал устойчивую защиту.

Снизить риск заболевания ОРВИ и гриппом можно с помощью простых и доступных мер: носить маски и своевременно обращаться к врачу. При этом бесконтрольный приём противовирусных препаратов без назначения специалиста может быть опасен для здоровья, напомнил доктор.