Бизнесу списали долги по налогам на 173 млрд рублей

Российским компаниям списали 173 млрд рублей безнадежной налоговой задолженности в 2022 году, сказано в заключении Счетной палаты на исполнение бюджета («Известия» его изучили).



Аудиторы отметили, что в эту сумму не включены долги по страховым взносам, недоимки, пени, штрафы по ним, а также социальный налог. По сравнению с 2021 годом показатель снизился на 24% (на 54,6 млрд рублей).

«Удельный вес списываемых сумм по отношению к поступлениям налогов снижается постоянно. В 2022 году — 0,5 копейки на 1 рубль поступлений (0,5%). Это минимальный удельный вес списания за весь измеряемый период. Абсолютная сумма по итогам 2022 года тоже рекордно низкая за последние пять лет», — заявили «Известиям» в ФНС.

Основной причиной списания безнадежной задолженности является исключение компаний с долгами по налогам из ЕГРЮЛ или их банкротство, сказал председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков.

«В прошлом году количество корпоративных банкротств снизилось на 12,2% к 2021-му (до 9055). Таким образом, число потенциальных налогоплательщиков сократилось на 290 тыс. юрлиц. Если принять за основу тот факт, что списание безнадежной задолженности приходится в основном на эти случаи, то можно сделать вывод, что каждая покинувшая рынок компания была должна бюджету около 600 тыс. рублей», — заявил он.

Партнер «Пепеляев Групп» Антон Никифоров напомнил, что от введения налога на сверхприбыль власти хотят получить 300 млрд рублей. Получается, что сумма списанных долгов составляет чуть больше половины ожидаемых поступлений от этого сбора, отметил эксперт.



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