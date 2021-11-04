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Четверг, 4 ноября, 2021
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Бизнесомбудсмен попросил рязанские власти разрешить работу общепита в торговых центрах

7info

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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Рязанской области Михаил Пронин попросил рязанские власти разрешить работу общепиту в торговых центрах. Соответствующее письмо он направил в адрес регионального правительства.

Обращение бизнесомбудсмен составил на основе поступивших предложений предпринимателей.

Пронин считает, что запрет на работу с посетителями кафе и ресторанов в торговых центрах ставит их в неравные условия с конкурентами. В Рязани заведения общепита могут принимать клиентов до 23 часов, в то время как расположенные в ТЦ имеют право продавать еду только на вынос.

Уполномоченный отмечает, что число посетителей самих торговых центров из-за введения QR-кодов резко сократилось. Поэтому вполне логично разрешить там работу общепита.

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