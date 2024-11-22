Бизнес зарабатывает на высказываниях президента РФ Владимира Путина

Бизнес стал зарабатывать на высказываниях Владимира Путина. Например, после его упоминания о применении баллистической ракеты «Орешник» на маркетплейсах появились футболки с названием «Крепкий Орешник», пишет «Коммерсантъ».

Дизайн напоминает постер одного из фильмов с Брюсом Уиллисом: в центре изображён актёр с лицом президента, а на заднем плане — несколько фото Джо Байдена и взлетающая ракета. Черная хлопковая футболка продавалась за 1,25 тыс. рублей, но менее чем через сутки после начала продаж производитель временно приостановил торговлю из-за высокого спроса.

Компания делает ставку на популярность этой темы в СМИ и обществе, поясняет сооснователь коммуникационного агентства Breaking Trends Юлия Загитова: «Здесь работает эффект внезапности — событие произошло резко, без предупреждения, и это первый фактор. Второй — в самом названии. У нас с неймингом в целом не всё так просто, но именно „Орешник“ оказался близок людям, и многие захотели носить футболки с этим словом.

Многие компании решили заработать на возникшем хайпе. В целом, если посмотреть на любой мерч, связанный с Владимиром Путиным, он всегда пользуется спросом. А когда появляются информационные поводы, связанные с темой ядерного оружия, люди ещё больше стремятся поддержать тренд. Мне кажется, что „Орешник“ здесь имеет разные смыслы. С этим появилось много не только футболок, но и мемов».

Помимо «Крепкого Орешника», в ассортименте также есть футболки с надписями «Воин» и «Россия не знает границ». Продавец утверждал, что они остаются в продаже. Однако тренд на этот мерч будет недолговечным, считает основатель рекламного агентства PurpleDoor Алексей Пак: «Нужно понимать, что для интернет-аудитории неважно, острая это тема или нет: если есть возможность её использовать, то почему бы и нет? Это как в США с Камалой Харрис и Дональдом Трампом — когда они конкурировали, такие вещи тоже возникали.

Людям всё равно, острая тема или нет, военная или невоенная, вокруг неё всё равно создаётся хайп. Кроме того, нельзя исключать, что некоторые акции могут быть специально профинансированы для увеличения охватов. Но такие тренды быстро угасают. Эта история продержится пару недель, а потом люди забудут. Если это не что-то долговременное или крайне серьёзное, то интерес постепенно утихает. Нужно помнить, какой объём информационного шума люди получают каждый день».

Накануне Владимир Путин выступил с заявлением, в котором отметил, что испытание новой ракеты «Орешник» — это ответ на удары западных ракет ATACMS и Storm Shadow по территории России.