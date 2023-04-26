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Среда, 26 апреля, 2023

Бизнес-миссия Рязанской области в Узбекистан: итоги и перспективы сотрудничества

Завершила свою работу бизнес-миссия Рязанской области в Узбекистан организованная в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в целях расширения деловых связей с предприятиями республики. В этот день официальная делегация региона во главе с министром экономического развития Андреем Ворфоломеевым и директором Агентства развития бизнеса Александром Улановым и бизнес-делегация в составе 15 предприятий провели встречи в Торгпредстве РФ в Ташкенте, в представительстве Российского экспортного центра, а также рабочие встречи в органах власти республики.

На встречах обсуждались возможность участия рязанских компаний в крупных строительных проектах, которые реализуются на территории Узбекистана. В частности, речь шла о строительстве новых городов. Помимо этого, обсуждалась возможность открытия представительств рязанских компаний в Ташкенте.

Узбекистан — перспективное направление для Рязанской области. В прошлом году товарооборот региона с республикой увеличился на 40% по сравнению с предыдущим годом. Из региона в страну экспортируется древесина, кровельные и изоляционные материалы, контрольно-измерительное оборудование, нефтепродукты и изделия из пластмассы, из Узбекистана импортируются изделия из цинка и хлопка.

По итогам работы бизнес-миссии и участия рязанских предприятий в выставке «Иннопром Центральная Азия 2023» ожидается заключение новых контрактов на поставку продукции в Узбекистан и страны Центральной Азии.

Бизнес-миссия Рязанской области в Узбекистан: итоги и перспективы сотрудничества

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