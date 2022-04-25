Бизнес-миссия Рязанской области начала работу в Киргизии

Бизнес-миссия Рязанской области начала работу в Республике Киргизия, сообщил 25 апреля губернатор Николай Любимов.
В первый день прошли встречи в посольстве России, профильных министерствах, институтах развития экономики.
По его словам, наибольший отклик получили инициативы по организации поставок продовольствия, зерновых, стройматериалов и ИТ-разработок. Рязанские компании готовы активнее экспортировать также продукцию металлообработки, машиностроения, фармацевтики, конвейерные линии собственного производства.
Губернатор считает перспективным направлением создание совместных предприятий.
Рязанская продукция представлена в мобильном шоуруме в Бишкеке — здесь более 300 единиц изделий от 60 рязанских компаний. По словам главы региона, за год это уже 4 шоурум, открытый Рязанской областью в странах ближнего зарубежья.