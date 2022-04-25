Бизнес-миссия Рязанской области начала работу в Киргизии

Бизнес-миссия Рязанской области начала работу в Республике Киргизия, сообщил 25 апреля губернатор Николай Любимов.

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В первый день прошли встречи в посольстве России, профильных министерствах, институтах развития экономики.

— Обсудили возможности сотрудничества, конкретные варианты партнерства, представили инвестиционный потенциал региона киргизскому бизнесу, — написал Любимов Вконтакте.

По его словам, наибольший отклик получили инициативы по организации поставок продовольствия, зерновых, стройматериалов и ИТ-разработок. Рязанские компании готовы активнее экспортировать также продукцию металлообработки, машиностроения, фармацевтики, конвейерные линии собственного производства.

Губернатор считает перспективным направлением создание совместных предприятий.

— Географическое расположение, транспортная инфраструктура Рязанской области одни из лучших в Центральной России, поэтому нам есть что предложить партнерам в сфере логистики. Много точек соприкосновения с Киргизией и у наших аграриев, — отметил он.

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Рязанская продукция представлена в мобильном шоуруме в Бишкеке — здесь более 300 единиц изделий от 60 рязанских компаний. По словам главы региона, за год это уже 4 шоурум, открытый Рязанской областью в странах ближнего зарубежья.