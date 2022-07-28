Бизнес Guardian Glass в России выкупил президент ГК «ФСК» Владимир Воронин

Владельцем бизнеса Guardian Glass в России стал президент ГК «ФСК» Владимир Воронин.

Соглашение о приобретении одной из крупнейших девелоперских и строительных компаний России двух заводов по производству листового стекла подписано, – сообщает Интерфакс, ссылаясь на пресс-службу застройщика.

Владимир Воронин приобретает у американской Guardian Glass 100% заводов в Рязани и Ростовской области. Стоимость не называется.

Владимир Воронин: «Мы заинтересованы в том, чтобы сохранить команду, лучшие практики и подходы, которыми владеет компания, а также продолжить инвестиционную программу»

Guardian Glass объявила о реорганизации бизнеса и предстоящем выходе из российских активов в апреле этого года. Совместно с менеджментом компании в России была определена стратегия выхода, обеспечивающая безопасность сотрудников, продолжение работы и выполнение обязательств предприятий.

Номинальная мощность выпуска завода в Рязани – 750 тонн стекла в сутки. Два завода компании входят в число современных предприятий по производству листового стекла.