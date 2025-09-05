Биоматериал Ким Чен Ына могли использовать для создания вируса, заявил генетик

Биологические следы главы северокорейского лидера Ким Чен Ына, уничтоженные его помощниками после переговоров в КНР, могли быть использованы для создания персонального вируса, рассказал «АиФ» генетик Константин Китаев.
В среду журналисты обратили внимание, что сотрудники безопасности почистили кресло, на котором сидел политик, протерли стол и изъяли стакан, из которого он пил.
Он напомнил, что переговоры длились полтора часа. За это время Ким мог оставить волосы, частички кожи и слюну на стакане.
Эксперт добавил, что КНДР в силу закрытости пытается хранить всю информацию о своем лидере в секретности.