Биоматериал Ким Чен Ына могли использовать для создания вируса, заявил генетик

powder
Изображение от Freepik

Биологические следы главы северокорейского лидера Ким Чен Ына, уничтоженные его помощниками после переговоров в КНР, могли быть использованы для создания персонального вируса, рассказал «АиФ» генетик Константин Китаев.

В среду журналисты обратили внимание, что сотрудники безопасности почистили кресло, на котором сидел политик, протерли стол и изъяли стакан, из которого он пил.

«На основе биологического материала можно создать вирусы, которые выборочно очень сильно поражают людей с определенными генами», — пояснил Китаев.

Он напомнил, что переговоры длились полтора часа. За это время Ким мог оставить волосы, частички кожи и слюну на стакане. 

Эксперт добавил, что КНДР в силу закрытости пытается хранить всю информацию о своем лидере в секретности. 

