Биологическая мать погибшего в Екатеринбурге шестилетнего мальчика узнала об этом утром, сообщил E1.RU.

О трагедии ей рассказали в подразделении по делам несовершеннолетних. Женщина призналась, что не может найти себе место.

«Я очень переживаю, реву с самого утра. Все равно ведь сын, хоть я и лишена родительских прав», – призналась екатеринбурженка.

По ее словам, опекунша ничего не говорила ей о случившемся. Женщина утверждает, что ее лишили родительских прав-за того, что она не могла обеспечить детей.

Шестилетнего мальчика нашли накануне в спортивной сумке на территории гаражного комплекса. Его опекунша призналась, что его спрятала там она. По ее словам, причиной трагедии несчастный случай. По оценкам судмедэкспертов, мальчик умер несколько месяцев назад.