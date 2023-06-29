Биологическая мать погибшего в Екатеринбурге шестилетнего мальчика узнала об этом утром, сообщил E1.RU.
О трагедии ей рассказали в подразделении по делам несовершеннолетних. Женщина призналась, что не может найти себе место.
По ее словам, опекунша ничего не говорила ей о случившемся. Женщина утверждает, что ее лишили родительских прав-за того, что она не могла обеспечить детей.
Шестилетнего мальчика нашли накануне в спортивной сумке на территории гаражного комплекса. Его опекунша призналась, что его спрятала там она. По ее словам, причиной трагедии несчастный случай. По оценкам судмедэкспертов, мальчик умер несколько месяцев назад.