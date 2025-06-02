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Биолог Алексеева назвала необычное удобрение для дачных растений

Алексей Самохин
Изображение от wirestock на Freepik
Новости России

Биолог Алексеева назвала необычное удобрение для дачных растений

Алексей Самохин

Хотите, чтобы ваши азалии, вереск и рододендроны на даче цвели пышнее? Оказывается, кофейная гуща может стать отличным удобрением для этих растений! Об этом NEWS.ru рассказала Татьяна Алексеева, доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения. Но есть нюансы, которые важно учесть, чтобы не навредить своим зеленым питомцам.

Кофейная гуща – не просто мусор!

Теперь вы знаете, что кофейная гуща – это не просто отходы, а потенциальное удобрение для некоторых цветов. Это значит, что вместо того, чтобы выбрасывать ее, вы можете дать ей вторую жизнь, помогая своим растениям.

Прежде чем пустить кофейную гущу в дело, ее необходимо правильно подготовить:

  • Промойте: Обязательно тщательно промойте гущу от остатков сахара и молока. Это очень важно, чтобы предотвратить появление плесени в почве.
  • Высушите: После промывания гущу нужно хорошо высушить. Это также помогает избежать образования плесени.

После того как гуща будет подготовлена, ее можно использовать в качестве удобрения для культур, предпочитающих кислую почву. В частности, это касается таких цветов, как вереск, азалии и рододендроны.

Важный момент: Татьяна Алексеева рекомендует добавлять кофейную гущу в компост и использовать ее для удобрения только после компостирования, которое должно длиться не менее полутора месяцев.

Осторожность с другими растениями!

Хотя кофейная гуща полезна для некоторых растений, с другими она может сыграть злую шутку. Эксперт предупреждает: кофейная гуща меняет кислотность почвы. Это не нравится растениям, которые предпочитают щелочную или нейтральную почву.

Кроме того, избыток кофейной гущи в почве может замедлить рост некоторых культур, например, томатов. Поэтому, если вы не уверены, подойдет ли кофейная гуща конкретному растению, лучше воздержаться от ее использования или проконсультироваться со специалистом.

Используйте эти советы, чтобы ваши дачные цветы радовали вас пышным цветением!

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