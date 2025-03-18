Биатлонный комплекс «Алмаз» в Рязани построили за 650 млн рублей

Строительство биатлонного комплекса «Алмаз» в Рязани обошлось в 650 млн рублей. Об этом рассказал в интервью RT совладелец корпорации «Технониколь» Сергей Колесников.

По его словам, «в ценах 2025 года это будет вдвое дороже, но в целом это хороший стадион за вполне разумные деньги».

Бизнесмен рассказал, что строительство велось полностью под его контролем, что исключило возможность чиновников «поучаствовать в освоении» средств. Инфраструктура строилась по коммерческим законам, подрядчик выбирался Колесниковым и его людьми. После завершения строительства объект передали на баланс города.

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Сейчас достигнута договорённость о строительстве похожего комплекса в Нижнем Новгороде.

Колесников рассказал, что в детстве занимался биатлоном, но тогда это был скорее лыжный спорт, так как не хватало патронов, стрельбищ. В солидном возрасте бизнесмен «захотел настоящего биатлона».

Договорённость о строительстве «Алмаза» была достигнута с тогдашним губернатором Рязанской области Олегом Ковалёвым.

Журналист спросил Колесникова: «По факту вы просто создали себе место для тренировок?»

«Ну, в общем, да. С той лишь разницей, что понимал: стадион я строю не только для себя. Никаких иллюзий, что он окажется в частном пользовании, здесь не было изначально», — ответил меценат.