Безвыходных ситуаций не бывает: рязанским предпринимателям подготовили кейсы решения типичных проблем

С 21 марта специалисты Оперативного центра поддержки бизнеса приняли в работу и нашли решения по 92 обращениям рязанских предпринимателей. В основной массе это вопросы, касающиеся получения микрокредитов и займов, подбора подходящих региональных и федеральных мер поддержки, а также вопросы налогообложения.
ловам куратора Оперативного центра поддержки бизнеса Анатолия Храмеева, со своими вопросами обращаются разные категории предпринимателей. По словам куратора Оперативного центра поддержки бизнеса Анатолия Храмеева, со своими вопросами обращаются разные категории предпринимателей.
По словам Анатолия Храмеева, по результатам уже отработанных обращений эксперты, Оперцентра сформировали 44 кейса – алгоритмов решений типичных проблем.
Записаться на консультацию предприниматели могут по номеру телефона «горячей линии» 8(4912)606-000 по будням с 9 до 18 часов. Консультации проводятся специалистами Оперцентра в очном формате, при необходимости по предварительной договоренности консультация может быть организована с выездом на предприятие.