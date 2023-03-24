Безработный житель Скопинского района задержан за убийство матери

В отношении жителя Скопинского района, 1969 года рождения, подозреваемого в убийстве матери, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Подробности сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

По версии следствия, преступление совершено 22 марта. Нетрезвый мужчина во время бытовой ссоры 15 раз ударил престарелую мать ножом в голову, шею, туловище. Раны оказались смертельными — женщина умерла на месте.

Подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.