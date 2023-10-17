Безработные рязанцы могут получить более 100 тысяч рублей на открытие своего дела

Рязанцы, имеющие официальный статус безработных, могут получить единовременную выплату в размере 117 600 рублей. Ее необходимо направить на открытие своего дела.

Для того чтобы получить финансовую поддержку, соискатели должны подготовить бизнес-план и защитить его на заседании экспертной комиссии.

В 2023 году мерой поддержки воспользовались 57 рязанцев, сообщает сайт регионального правительства. Их проекты уже реализуются в Рязанской области.

Следующее заседание комиссии состоится в конце октября. Информацию об условиях и порядке получения единовременной финансовой помощи можно уточнить в Центре занятости населения региона по месту жительства или по телефону +7 (4912) 72-02-72.