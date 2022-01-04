Безработному жителю Касимовского района предъявили обвинение в убийстве сожительницы

Безработному жителю Касимовского района предъявили обвинение в причинении смертельных травм сожительнице, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

Тело 62-летней женщинами с признаками насильственной смерти обнаружили в декабре 2021 года. Судмедэксперты установили, что причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма. Следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

В ходе следственных действий установлено, что смертельную травму погибшей нанёс деревянной палкой сожитель. Причиной стал конфликт на фоне равности.

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Под подозрение попал безработный 43-летний местный житель. Ране он был неоднократно судим. Мужчину задержали.