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Вторник, 4 января, 2022
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Безработному жителю Касимовского района предъявили обвинение в убийстве сожительницы

7info7
Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области

Безработному жителю Касимовского района предъявили обвинение в причинении смертельных травм сожительнице, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

Тело 62-летней женщинами с признаками насильственной смерти обнаружили в декабре 2021 года. Судмедэксперты установили, что причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.  Следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

В ходе следственных действий установлено, что смертельную травму погибшей нанёс деревянной палкой сожитель. Причиной стал конфликт на фоне равности.

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Под подозрение попал безработный 43-летний местный житель. Ране он был неоднократно судим. Мужчину задержали.

—  По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается, — говорится в сообщении.

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