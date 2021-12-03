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Пятница, 3 декабря, 2021
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Безработного рязанца задержали за браконьерство в Ярославской области

Александр Ильин

В Рязанской области ярославская полиция задержала безработного местного жителя 1966 года рождения, который подозревается в незаконной охоте на лося, сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области. 

Как установили правоохранители, рязанец застрелил лося в Рыбинском районе Ярославской области. Там обнаружили части туши и шкуры животного. 

У подозреваемого изъяли зарегистрированное охотничье ружьё. Он доставлен в МУ МВД России «Рыбинское», где уже дал признательные показания. 

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Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258 УК РФ (Незаконная охота). Жителю Рязанской области грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до 2 лет, либо исправительные работами на срок до 2 лет, либо лишение свободы на срок до 2 лет.

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