Безработного рязанца подозревают в краже техники на 500 тысяч рублей и серии хищений из магазинов электроники

Рязанец подозревается в краже сервиса по ремонту техники и серии хищений из магазинов электроники. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В ночь с 30 июня на 1 июля в Рязани ограбили сервис по ремонту техники «Сервис+» по адресу Первомайский проспект, 47/1. Злоумышленник забрал новые и бывшие в употреблении телефоны, планшеты и ноутбуки. Стоимость краденной техники составила более 500 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража».

Полицейские установили личность мужчины, который взломал дверь сервиса и вынес оттуда технику. Им оказался 44-летний безработный житель Рязани, ранее судимый за грабеж и кражу. Мужчина пытался избежать ответственности за совершенные действия, часто меняя адреса проживания. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что мужчина в последние дни снимает квартиру в доме на улице Быстрецкой, и задержали его. В доме обнаружены часть похищенного имущества. Несколько единиц техники рецидивист успел продать по сходной цене. Полученные деньги он потратил на приобретение наркотиков, которые систематически употреблял.

В ходе оперативных мероприятий установлена причастность задержанного к трем подобным эпизодам, возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.