Безработная рязанка более 30 раз ударила ножом сожителя

В Рязанской области будут судить 42-летнюю жительницу города Сасова, которая обвиняется в убийстве сожителя (ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следователей, 10 октября 2021 года возлюбленные распивали спиртные напитки. У них вспыхнул конфликт, в ходе которого женщина нанесла мужчине более 30 ножевых ударов, в том числе в область грудной клетки, повредив сердце. Потерпевший скончался на месте.

Уточняется, что обвиняемая не имела постоянного места работы. Кроме того, ранее её неоднократно судили за неуплату средств на содержание ребенка.

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Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.