Беженцы с Украины пожаловались на ужасные условия проживания в Переславле

Переехавшие в общежитие колледжа имени А. Невского в Переславле-Залесском заявили об ужасных условиях проживания, пишет 76.RU.

В частности, они пожаловались на старую, непригодную для использования мебель, потрескавшиеся стены и потолки. По их словам, туалет один на несколько этажей, а медицинский работник отсутствует.

Беженцы обратились за помощью к местному депутату Евгению Работникову, который заявил, что условия неидеальные, но вполне приемлемые.

Директор учебного заведения Елена Белова уточнила, что людям выдали новые матрасы, закупили для них электрические чайники. Мебель тоже обещают закупить. Питание беженцам оплачивают полностью.