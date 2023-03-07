Вторник, 7 марта, 2023
Татьяна Проводина

Безбожным улицам в Рязани могут присвоить другие названия

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Источник: "Рязанские ведомости"

На улицах 1-я и 2-я Безбожные в Рязани состоялось выездное заседание Рязанской городской топонимической комиссии. Члены комиссии вместе с депутатами городской думы обсудили смену названий улиц, вопрос о которой поднимался ещё 15 лет назад.

Тогда было решено снести старые дома, а новостройки регистрировать по соседним улицам Малое шоссе, Вокзальная и Первомайский проспект. С этим согласились власти города. Но строительные компании не проявляют интереса к домам на Безбожных улицах, так что процесс переименования улиц решили ускорить.

Председатель Топонимической комиссии Николай Булычев рассказал «Рязанским ведомостям» о рассматриваемых вариантах.

Николай Булычев: «Первый – присвоить домам новые адреса по уже существующим улицам Вокзальная и Первомайский проспект. Второй – переименовать Безбожные в 1-й Вокзальный и 2-й Вокзальный проезды»

Краевед Игорь Канаев предложил другой вариант. До революции этот район назывался Троицкая слобода, и логично было бы закрепить это название хотя бы в имени улиц – назвать их Троицкими или Слободскими. Такое предложение члены комиссии посчитали интересным.

Варианты рассмотрят депутаты городской думы.

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