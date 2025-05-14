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Происшествия

Без воды 15 мая останутся дома и детские учреждения в Рязани

Анастасия Мериакри

В Рязани 15 мая отключат воду на 5 улицах. Об этом сообщает администрация города.

Отключение произойдет в связи с заменой измерительных трансформаторов тока узлов учета электрической энергии, производимой АО «РГРЭС», на насосной станции 3-го подъема (подкачке) ул. Магистральная, 3, стр. 1. Воду отключат с 13:00 до 15:00 по адресам: 

  • ул. К. Маркса, д. 1/6, 2/7, 3, 3 (ГБУ РО ГКБ №5), 3 корп. 3 (МБДОУ Детский сад №104), 3 корп. 1, 4, 4 корп. 1 (МБОУ Школа №46), 5 (баня), 6, 6 корп. 1 (Рязанская городская детская общественная организация детей и подростков-инвалидов «Росток»);
  • ул. Магистральная, д. 2, 2 корп. 1, 3, 4, 4 корп. 1, 5, 8, 8 корп. 1;
  • ул. Медицинская, д. 5, 5 корп. 1;
  • ул. Станкозаводская, д. 1/1, 2, 2 корп. 2 (МБДОУ Детский сад №104), 2 корп. 1, 3;
  • ул. Энгельса, д. 2/4, 4, 4а (МБДОУ Детский сад/ясли), 6, 8, 10/7, 12/8, 14, 16, 18, 20.

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