В Рязани торжественно открыли фестиваль «Читающий мир»

В четверг, 17 сентября, в Рязани открылся Межрегиональный фестиваль национальной книги «Читающий мир», посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 125-летию со дня рождения С.А. Есенина, сообщает пресс-служба регионального правительства.
На мероприятии присутствовали зампред правительства Рязанской области Роман Петряев, министр культуры и туризма региона Виталий Попов, директор РОУНБ им. Горького Наталья Гришина.
Зампред правительства отметил, что в Рязанской области популяризация чтения — одна из важнейших задач. Это выражается в открытии новых библиотек, пополнении фондов уже существующих, оцифровке книжных изданий.
Фестиваль «Читающий мир» продлится до 19 сентября. В программе многочисленные театральные представления, концерты и лекции. Полную афишу мероприятий вы можете посмотреть здесь.
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