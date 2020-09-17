В Рязани торжественно открыли фестиваль «Читающий мир»

В четверг, 17 сентября, в Рязани открылся Межрегиональный фестиваль национальной книги «Читающий мир», посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 125-летию со дня рождения С.А. Есенина, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На мероприятии присутствовали зампред правительства Рязанской области Роман Петряев, министр культуры и туризма региона Виталий Попов, директор РОУНБ им. Горького Наталья Гришина.

— Данный проект имеет большое значение для популяризации чтения. В этом году фестиваль поддерживается Российским фондом культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». На его проведение был выделен грант в размере 1 миллиона рублей, — сказал Петряев.

Зампред правительства отметил, что в Рязанской области популяризация чтения — одна из важнейших задач. Это выражается в открытии новых библиотек, пополнении фондов уже существующих, оцифровке книжных изданий.

— В регионе реализуется огромное количество проектов для детей и молодежи, направленных на повышение интереса к хорошей и качественной литературе. Уверен, что фестиваль «Читающий мир» будет также полезным и пройдет на самом высоком уровне, – заметил Роман Петряев.

Фестиваль «Читающий мир» продлится до 19 сентября. В программе многочисленные театральные представления, концерты и лекции. Полную афишу мероприятий вы можете посмотреть здесь.