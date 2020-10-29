В Рязани спасают собаку, попавшую в жидкий азот

В Рязани зоозащитники спасли собаку, получившую тяжёлые травмы лап. По их данным, пса окунули в жидкий азот.

История пса по кличке Ягодный, рассказанная зоозащитниками, явно не для слабонервных. Прочитать полностью её можно здесь (осторожно, фото +18!).

Собака жила в районе Соколовки, была привита, кастрирована. У Ягодного были хорошие опекуны. Но какое-то время назад он пропал. Нашли пса в очень тяжёлом состоянии, он был весь в клещах.

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Ветеринары начали лечение, но собаке лучше не становилось. У Ягодного в буквальном смысле слова отваливались лапы. Зоозащитники предположили, что он их обморозил. Но погода была достаточно тёплая, поэтому на природе этого произойти не могло. Рядом с местом обнаружения пса находилась организация, которая работала с жидким азотом. По мнению волонтёров, именно в нём пёс и получил травмы лап и хвоста.

Собаку удалось вылечить, теперь у неё есть хозяйка. Зоозащитники собирают деньги на протезы. Осталось собрать 15,5 тыс рублей.

Если у вас есть возможность помочь, номер карты 4817 7602 6642 1373 (Ольга Николаевна Ц.).