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Топ фильмов для двоих: к ужину на 23 февраля и на свидание 8 марта

В предстоящие праздники вы обязательно выделите время на «посидеть перед телевизором». Во избежание споров о том, что посмотреть, чем заменить футбол или ток-шоу, – эксперты МТС сделали подборку отличных «февромартовских» фильмов для двоих, которые точно понравятся обоим (и даже парам с детьми).

«Ла-ла-ленд», режиссер Дэльен Шазилл, 2016

Нашумевший фильм-мюзикл, сорвавший семь Оскаров. Главная героиня фильма — Миа мечтает стать актрисой, но пока работает в кафе и бегает по прослушиваниям. Себастьян – джазовый музыкант, которому ради денег приходится играть простые мелодии на вечеринках. Она мечтает о собственной постановке, а он о джаз-баре. Фильм — история любви, непростой путь к исполнению мечты и взаимной поддержке. И все это под прекрасную музыку и танцы.

Телеканалы для любителей кинофильмов – ТНТ, СТС, TV 1000 и TV 1000 Русское кино, FOX , Дом кино, Кинокомедия и еще более ста других – есть в ТВ-пакетах конвергентного тарифа «Весь МТС». Вы точно найдете «что посмотреть». А еще комплект включает «домашний» интернет и мобильную связь с безлимитным интернетом – бонусом. Уточняйте условия тарифа можно – здесь.

«Алладин», режиссер Гай Ричи, 2019 г.

Режиссер экранизировал классику Disney – мультфильм «Алладин», сделав его безупречно похожим на оригинал, чем, конечно, угодил фанатам. Знакомые герои, вдохновляющие песни, прекрасные костюмы, яркие декорации и умопомрачительные спецэффекты. Чего только стоит Уилл Смит в роли могущественного Джина с отличным чувством юмора и страстью к преображениям Этот красочный фильм-мьюзикл точно подойдет для уютного вечернего просмотра.

«Один день», режиссер Лоне Шерфиг, 2011г.

15 июля — знаменательный день для таких разных Декстера и Эммы, ведь именно тогда они каждый год и встречаются. Один день, но сколько чувств! Однажды герои поймут, что им необходимо нечто большее, чем 24 часа вместе. Эмма — романтична, остра на язык и хочет изменить мир к лучшему. Декстер — плейбой, баловень судьбы и хочет, чтобы мир принадлежал ему. Но вместе они всегда – идеальная пара. И даже ОДИН ДЕНЬ – очень многое для них.

«Джуманджи: новый уровень», режиссер Джейк Кэздан, 2019 г.

Истории о том, как героя «затягивает» в свой мир настольная игра «Джуманджи», почти 25 лет. Но недавно за съемку продолжения приключенческой истории взялся Джейк Кэздан. В 2019 году, вслед за «Джуманджи: Зов Джунглей» вышла третья часть, в которой четвёрка главных героев вынуждены вернуться в джунгли, чтобы спасти своего друга. «Игра» обещает им новые перевоплощения, появление неожиданных персонажей и непростые загадки. Фильм до самого конца держит в напряжении, ведь неизвестно, смогут ли герои вернуться в реальность, к своей настоящей жизни.

«Стажер», режиссер Нэнси Майерс, 2015

Бену Уитакеру уже 70 лет, он вдовец и устраивается стажером в Интернет-проект, посвященном женской моде. Начальница стажера — Джулс Остин – основательница магазина, желающей все в нем довести до идеала. Фильм о вечных семейных ценностях, проблемах выбора между семьей и карьерой, о настоящих джентльменах и здоровом оптимизме, который не стоит терять даже в 70 лет. Прекрасная игра известных актеров, мягкий юмор и темы, близкие каждому из нас, делают фильм обязательным к общему просмотру.

«Собачья жизнь» и «Собачья жизнь 2», режиссер Лассе Халльстрём, 2017/2019 гг.

Фильм рассказывает историю собаки, которая проживает множество жизней, меняя при этом свою породу и хозяев. Свой жизненный путь она начинает щенком по кличке Бейли, лучшим другом

которого становится мальчик Итан. Вместе с ним он проживает все стадия взросления мальчика, но путь собаки не такой длинный, как у человека и в итоге она умирает. Однако вскоре Бейли обнаруживает, что он переродился в немецкую полицейскую овчарку… Четвероногий герой фильма проживает множество жизней, но целью каждой из них становится безграничная преданность и любовь к своим хозяевам.

«Король Лев», режиссер Джон Фавро, 2019 г.

Сюжет истории знаком всем с детства. И многие из нас в голос рыдали над кадрами одноименного мультфильма. В 2019 году необыкновенные приключения львенка Симбы, сына повелителя саванны Муфасы, оцифровали и выпустили в «полном метре». Команда фильма использовала все возможности современной анимации, чтобы на экране все герои сюжеты были «как живые». Благодаря этому, можно снова с замиранием сердца наблюдать за тем, как возмужавший в джунглях Симба вернется, чтобы стать тем, кем ему предназначено судьбой – могучим, мудрым и бесстрашным Королем Львом.

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