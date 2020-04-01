Стало известно, чем дезинфицировали улицы Рязани

Улицы Рязани дезинфицировали 1-процентным раствором гипохлорита натрия. Об этом сообщили управлении Роспотребнадзора по Рязанской области.

Гипохлорит натрия – неорганическое соединение, в составе которого находится до 95% активного хлора. Естественно, что в 1-процентном растворе хлора гораздо меньше. Вещество активно применяется для обеззараживания в быту, медицине, для очистки промышленных стоков. Входит в состав отбеливателей для тканей.

Напомним, дезинфекция улиц Рязани была проведена вечером в понедельник, 30 марта. Таким образом борются с распространением коронавируса. После этого процесс приостановили из-за плохой погоды.

