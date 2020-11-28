Защищено: 13-я АЗС «Газпромнефть» открылась в Рязанской области Екатерина Приведенцева 28.11.2020 11:16 Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль: Пароль: НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО Комментарии для сайта Cackle Читать другие материалы этого автора Администрация В Рязани планируют совершенствовать работу с призывниками01.12.2020 15:36Несмотря на то, что призыв осуществляется в период коронавирусных ограничений, все необходимые мероприятия проводятся в штатном режиме. Узнать больше Администрация В Рязани проконтролировали ход ремонта в помещениях манёвренного фонда26.11.2020 14:15контрольном мероприятии приняли участие руководитель регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Ольга Каркина и замначальника управления энергетики и ЖКХ рязанской мэрии Эдуард Алтунин.Узнать больше Без рубрики Защищено: 13-я АЗС «Газпромнефть» открылась в Рязанской области28.11.2020 11:16 В Рязани по адресу улица Большая, 88 начала работу новая автозаправочная станция «Газпромнефть». На АЗС реализуется топливо производства Московского нефтеперерабатывающего завода: АИ-92,...Узнать больше