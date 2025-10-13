Российский режиссёр Никита Михалков всегда отличался смелостью в обсуждении острых вопросов. В одном из последних выпусков своей авторской программы «Бесогон» мастер привлёк внимание к предсказаниям православных старцев. Долгое время верующие воспринимали их как часть религиозного предания и не соотносили с реальными событиями. Однако сегодня слова известных православных старцев стали наполняться новыми смыслами и находить отражение в происходящих в мире событиях. Даже убеждённые скептики понимают: то, что некогда произнесли умудрённые опытом монахи начинает сбываться.

Затопленный Киев – метафора падения власти или пугающая реальность?

Некоторые пророчества оказываются настолько пугающими, что их проще просто не замечать. И дело здесь не в отсутствии веры, а в том, что серьёзное осмысление подобных предсказаний рождает глубинную тревогу.

В своём выступлении Михалков привёл одно из таких пророчеств, бытующее в церковной среде с начала двухтысячных годов. Так, старец Иона Одесский через свою духовную последовательницу предрёк: процесс возвращения исконно русских земель начнётся спустя полгода после того, как «раскольники и еретики» овладеют главными духовными святынями — Киево-Печерской и Почаевской лаврами.

Но в этом предсказании самое страшное – другое. Монах Иона говорил, что одна часть Киева утонет, а другая – вернётся домой. Для кого-то это пророчество — лишь образ гибнущей государственности. Однако другие обратили внимание на упомянутую старцем Ионой таинственную «воронку на Крещатике». И здесь всякие аллегории отступают — становится ясно, что речь идёт о чём-то совершенно конкретном, материальном и физически ощутимом.

И здесь нельзя не вспомнить недавние происшествия с киевским метро, когда приходилось закрывать сразу несколько станций из-за прорыва дамбы. Возможно, это только первые сигналы грядущей катастрофы, и Днепр уже совсем скоро явит всю свою мощь.

Бесы на Крещатике и американские бомбы

Схиархимандрит Зосима Сокур отошёл в мир иной более двух десятилетий назад. Долгое время его предсказания воспринимались как метафоричное осмысление различных общественных тенденций, однако всё изменилось, когда они начали воплощаться в реальность с пугающей последовательностью.

Старец изрёк пугающие предсказания. Он говорил, что по улицам Киева пронесётся огненная буря, а бесы станут видимы глазу — будут плясать и метаться в самом сердце города. Затем это пылающее кольцо сместится на восток, и по землям Донбасса откроют шквальный огонь американские ракеты и снаряды.

Иеромонах Феофан, духовный преемник Зосимы, пересказывает эти слова с особым внутренним трепетом. Потому что он стал свидетелем того, как всё это воплотилось в жизнь. И беснования на Майдане, и конфликт на Донбассе, и оружие, способное сравнять с землёй города. Но пророчество старца Зосимы имело и продолжение. О том, что рано или поздно те же американские ракеты обрушатся и на сам Киев. Западные покровители устанут от своего чересчур затратного проекта. Бездонная бочка, поглощающая миллиарды, в конечном счёте разлетится в щепки.

Власть сменится четыре раза, затем земли объединятся

В предсказаниях старцев присутствует одна весьма конкретная временная привязка, касающаяся завершения противостояния. Согласно ей, за время этого периода у власти в Соединённых Штатах успеют побывать четыре президента, причём один из них вернётся на свой пост повторно.

Дональд Трамп действительно избирался на президентский пост дважды — впервые в 2017 году, а затем вновь после выборов 2024 года. Простое совпадение? Те, кто доверяет пророчествам, в этом сомневаются.

Схиархимандрит Иона Игнатенко, которого знают преимущественно как Иону Одесского, предрекал не только грядущие потрясения. Он указывал на тех, кто на Украине действует под влиянием тёмных сил — имея в виду потомков коллаборационистов, которые в послевоенное время тихо дожидались часа, когда можно явить свои истинные намерения.

Майдан старец предвидел с пугающей детализацией. Незадолго до своей кончины он изрёк, что переворот произойдёт через год после его кончины. Он покинул этот мир в конце 2012 года, а в ноябре 2013-го на Украине уже полыхали майданные протесты, которые нарастали вплоть до весны 2014-го. Случайность? Или подтверждение высшего предвидения — этот вопрос каждый решает для себя сам.

Финал не так печален: у Украины ещё есть шанс

Однако сквозь все предречённые испытания в пророчествах старцев явственно проступает надежда. Как Зосима, так и схиархимандрит Иона провидели один и тот же исход: рано или поздно случится воссоединение. Украина, Белоруссия и Россия вновь образуют единое пространство. Возродится Святая Русь — целостная и укреплённая духом.

Не случайно Никита Михалков обратился к этим пророчествам в своём «Бесогоне». Время подтверждает: слова старцев заслуживают самого пристального внимания. Можно относиться к ним с недоверием, можно сомневаться, но невозможно отрицать то, что уже свершилось.

А что ждёт впереди — покажет будущее. Киевское водохранилище по-прежнему держится на изношенной дамбе. Воды Днепра каждую весну испытывают её на прочность. И где-то в старинных рукописях хранятся слова провидцев о том, как «часть Киева уйдёт под воду, а другая — вернётся в родную гавань».