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Общество

Бесследно пропавшего мужчину высокого роста разыскивают в Рязанской области

Валерия Мединская
Общество

Бесследно пропавшего мужчину высокого роста разыскивают в Рязанской области

Валерия Мединская

В Рязанской области начались поиски бесследно пропавшего Руслана Аршакяна. Ориентировку на мужчину 1 июня распространил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Аршакян исчез 31 мая, в последний раз его видели в посёлке Выша Шацкого района.

Мужчина высокого роста — 189 см. У него нормальное телосложение, чёрные волосы и карие глаза. Был одет серый свитер, серые кроссовки и синие спортивные штаны.

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