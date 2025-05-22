Бесполетная зона: опубликован список запрещенных предметов на фестивале ГТО в Рязани

Опубликован список запрещенных к проносу предметов на фестиваль ГТО в Рязани. Об этом сообщается в группе «Фестиваль ВФСК ГТО в Рязанской области» ВКонтакте.

Чтобы обеспечить безопасность и комфорт всех гостей, вводятся некоторые ограничения на территории проведения фестиваля. Запрещен пронос стеклянной тары, газа и спреев, жестяных банок, оружия любого типа, рабочих инструментов, пиротехнические изделия. Запрещен вход с собаками, с громоздкими сумками. Запрещены велосипеды, самокаты и ролики, наркотические вещества.

Кроме того, на фестивале действует бесполетная зона! Запрещены любые беспилотные аппараты, перемещающиеся по земле и воздуху. Штраф за нарушение данного запрета составит 50 000 рублей для физических лиц и 300 000 рублей для юридических.

Напомним, хедлайнером фестиваля стала Клава Кока, она выступит для рязанцев на Лыбедском бульваре.