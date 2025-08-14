Беспилотник ВСУ атаковал жилой дом в Ростове-на-Дону — SHOT

Утром в четверг, 14 августа, в Ростове-на-Дону произошёл взрыв в жилом многоэтажном доме. По предварительным данным, здание атаковал украинский беспилотник, сообщает SHOT.

По информации источника, БПЛА врезался в крышу здания. Сообщается о трёх пострадавших. По информации SHOT, на двух человек, которые находились под окнами дома, упали осколки фасада и стекла.

ВСУ атаковали Ростов-на-Дону беспилотником «Аэропракт» — «Летучая лисица». Очевидцы сообщают, что видели его пролёт за несколько минут до взрыва в жилом доме, пишет SHOT.

Официальная информация уточняется.