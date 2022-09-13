Вторник, 13 сентября, 2022
Екатерина Приведенцева

 «Берёзка» — эпилог творчества скульптора А. Голубкиной

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 В рамках рубрики «День шедевра» мы делимся с читателями рассказами об экспонатах, находящихся в экспозиции Рязанского художественного музея.

Старший научный сотрудник Мария Киселёва рассказала об скульптурной композиции с интересной историей.

 — «Берёзка» — эпилог творчества скульптора  Анны Голубкиной. У произведения непростая судьба.

Глиняный вариант в человеческий рост мастер уничтожила. Она всегда была нереально строга и требовательна к себе.

И решив, что «Берёзку» лучше «резать», чем лепить, обратилась к древесным породам….

Преждевременная смерть не позволила завершить работу. Остались лишь подготовительные гипсовые варианты. Один из них представлен в Рязанском художественном музее.

…Волосы и складки одежды развиваются на ветру, подобно нежным берёзовым листочкам.

Поэтический образ хрупкой девушки, напоминающий тонкую гладкоствольную берёзку – олицетворение красоты  русской природы и молодости.

 «Берёзка» - эпилог творчества скульптора А. Голубкиной
 «Берёзка» - эпилог творчества скульптора А. Голубкиной
 «Берёзка» - эпилог творчества скульптора А. Голубкиной
 «Берёзка» - эпилог творчества скульптора А. Голубкиной
 «Берёзка» - эпилог творчества скульптора А. Голубкиной
 «Берёзка» - эпилог творчества скульптора А. Голубкиной
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